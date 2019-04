Trap Spuimarkt is lichtspektakel geworden waar sommigen van gruwen

Met een grote schaar opende wethouder Richard de Mos vanmiddag de hypermoderne trap. ‘Als wethouder binnenstad ben ik trots op de vele betrokken ondernemers die het centrum aantrekkelijker maken. Door de krachten te bundelen hebben ze een unieke led-trap bij het Spuimarktcomplex kunnen bouwen’, laat de wethouder via een tweet weten.



Het eigentijdse initiatief kan echter online niet op veel sympathie rekenen. De negatieve reacties stapelen zich op. ‘Had niet misstaan in een pretpark. Den Haag verdient beter dan een showmaster met een glittertrap’, schrijft twitteraar Pauline van der Vorm. En Jeroen Oosterwal: ‘Wat een ellende. Nog meer licht, nog meer verrommeling. Dit college schiet nu echt door. Wie vindt dit in hemelsnaam mooi?’ Ook het feit dat de trap niet duurzaam zou zijn vindt men kwalijk. ‘Ik zie liever wat meer groen in de Grote Marktstraat’, betoogt Mariëlle Ernst.



Wat is jouw mening? Laat dat weten via de poll op deze pagina.



