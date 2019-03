Traumaheli rukt uit voor vermoedelijke onwelwording op Plein

VIDEO Zijn puberezels Billy en Jamie waardige opvolgers van legendari­sche Mien?

15:03 Het is alweer drie jaar geleden dat Poeldijks meest geliefde ezel Mien overleed. De ezel die in elke kerstvoorstelling en levende kerststal schitterde, had lang geen opvolger. Tot nu, want kinderboerderij Kiboe heeft nieuwe dieren: mini-ezels Billy en Jamie.