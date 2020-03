Traumahelikopter bij bouwmarkt Hornbach

Museum dicht, theater gesloten? Vijf tips om vanaf je bank cultuur op te snuiven

19 maart Help! Je had je zo verheugd op die theatervoorstelling of dat museumbezoek, maar ineens is alles afgelast en gesloten. Wat nu? Lees hier onze tips. Ga op culturele ontdekkingstocht in Den Haag, zonder één voet buiten de deur te zetten.