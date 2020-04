Traumahelikopter rukt uit voor zwaargewonde motorrijder die tegen Rijswijkse boom botste

Aanrijding tussen scooterrij­der en fietser zorgt voor verkeersop­stop­ping

16:21 Een scooterrijder en een fietser konden elkaar vanmiddag niet meer ontwijken op de Soestdijksekade en kwamen in botsing met elkaar. De scooterrijder had lichte verwondingen, de fietser is volgens calamiteitenwebsite District8 zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.