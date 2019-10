Traumatische jeugd: Felle kleuren van Niki's Nana-beelden verhullen verdriet

Na Picasso in 2016 en Zadkine vorig jaar opent vandaag in Beelden aan Zee een overzichtstentoonstelling van de Frans-Amerikaanse kunstenares Nike de Saint Phalle (1930-2002). Voor minder lijken ze het tegenwoordig niet te doen in het museum in Scheveningen. Aanleiding voor alweer een grote naam is het 25-jarig bestaan van Beelden aan Zee. Maar ook na het jubileumjaar wil het museum spraakmakend blijven. Om zijn ambities voort te zetten is gisteravond het LIDA Fonds opgericht, vernoemd naar een van de oprichters, de nog altijd vitale 97-jarige Lida Scholten.

Particuliere kunstmusea zijn inmiddels gemeengoed in Nederland, denk aan Voorlinden in Wassenaar, het Lisser Art Museum in Lisse en MORE in het Gelderse Gorssel. Toen Beelden aan Zee in 1994 de poorten opende was het echter een tamelijk nieuw verschijnsel. Het verzamelaarsechtpaar Theo en Lida Schouten had het idee voor een eigen museum opgedaan in de Verenigde Staten: een instelling zonder subsidie die draait op sponsors, vrijwilligers, een winkel en café. Zo ontstond een nieuw museum, ingebed in de duinen naar ontwerp van architect Wim Quist. Een gebouw speciaal gemaakt voor beeldhouwkunst, die ook de kern vormt van de collectie Scholten.