Treinverkeer rond Den Haag Hollands Spoor hervat na wisselstoring

Meer jonge kinderen getest op corona, week ijspret heeft niet 'zichtbaar' tot meer besmettin­gen geleid

1 maart Het aantal jonge kinderen tot 10 jaar dat wordt getest op corona was in februari ruim twee keer hoger dan in januari. Tegelijk is het aantal kinderen dat positief wordt getest lager. Dat is hetzelfde beeld als bij andere leeftijdsgroepen.