Trekvlietbrug ruim een uur open door storing, probleem inmiddels verholpen

UPDATE Overleden zwemmer die vermist raakte bij Haagse Trekvliet­brug is 47-jarige man

10 juni De zwemmer die gisteren vermist was geraakt in het water langs de Trekvlietbrug aan de Neherkade in Den Haag, is gisteravond in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer is een 47-jarige man. Dat laat de politie vandaag weten.