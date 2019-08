‘Trekvogel’ kostte Noer (19) z’n havo-diploma: ‘Als er onrecht is, moet je dat bestrijden’

Twee vragen over trekvogels tijdens zijn havo-examen biologie bij het Stanislas College in ­ Pijnacker kostten Hagenaar Noer Ramdjanbeg (19) de kop. Hij miste zijn diploma op één punt. Ten onrechte vinden Noer en zijn ouders, hij kreeg juist punten te weinig. Ze spanden een kort geding aan tegen de school, die vandaag diende voor de Haagse rechtbank.

,,We zitten hier natuurlijk liever niet, laat dat duidelijk zijn. Maar als er onrecht is, moet je dat bestrijden”, vertelt moeder Nazneen Abdoel (42), vlak voor de behandeling van de zaak in de Haagse rechtbank. ,,Hij hoort er zeker één punt bij te krijgen en had dus zijn havo-diploma moeten krijgen”, knikt vader Shafa’at Ramdjanbeg (45).

Het onderwerp van gesprek, zoon Noer, zit er rustig bij, maar wil wel zijn diploma. ,,Ik kreeg uiteindelijk 41 punten terwijl ik er 42 nodig had. Maar bij zeker één vraag bij biologie had ik een extra punt verdiend. Het ging over trekvogels, over de kanoet. Ik heb de vragen in mijn eigen bewoording beantwoord. Zo noemde ik het dat ze ‘rondtrekken’. Maar ik had expliciet ‘vliegen’ moeten zeggen. Dat soort zogenaamde fouten. Ik kreeg uiteindelijk een 5,6 voor biologie en ik had een 5,7 nodig.”

Quote Wij zijn ervan overtuigd dat er dan tenminste één punt extra bijkomt Abdoel

Moeder Nazneen Abdoel: ,,Wij zouden graag zien dat, naast de twee correctoren van de school, er nog een onafhankelijke derde naar de antwoorden van Noer op de twee bewuste vragen gaat kijken. Wij zijn ervan overtuigd dat er dan tenminste één punt extra bijkomt.”

Slagen

Jan Willem van Poortvliet, rector van het Stanislas College aan het Westplantsoen in Pijnacker, was het er even later tijdens de zitting volstrekt niet mee eens. ,,Laat ik allereerst benadrukken dat wij onze leerlingen het liefst zien slagen. Maar in dit geval vraagt Noer iets dat de school niet kan bieden. We hebben de correcte weg behandeld. Bovendien hebben we wel degelijk de beoordeling heroverwogen met de twee correctoren. En we hebben het uitgelegd aan Noer en zijn ouders. Dat verandert echter niets aan het cijfer”, sprak hij tijdens het kort geding.

De raadsman van Noer, mr. Bas Vorstermans, bepleitte echter toch een heroverweging. ,,Laat een onafhankelijk corrector het nog een keer bekijken. We hebben het hier wel over zijn toekomst, zijn carrière.”

De uitspraak is op 9 september.