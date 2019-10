Trend: huurhuis gaat naar de hoogste bieder

Het huurhuis aan de Goeverneur-laan gaat naar de hoogste bieder, staat geschreven op een A4’tje op het voorraam (foto). Eronder valt te lezen hoe hoog het huidige bod is dat overboden zal moeten worden om de gelukkige bewoner te kunnen worden van een zeskamerwoning in Laak: ‘1650 euro per maand’.



Ziehier een voorbeeld van de recente trend op de woningmarkt: huizen verhuren aan wie het meest biedt. De Woonbond ziet het met lede ogen aan: ,,Laatst zagen we het in Groningen, nu in Den Haag’’, zegt een woordvoerder. ,,Het is heel kwalijk. Zo maak je misbruik van de schaarste. Zo krijg je woekerprijzen.’’



Ook de Haagse tak van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM Haaglanden) is niet blij met die nieuwe praktijk. ,,Ik heb er niet eerder mee te maken gehad’’, zegt voorzitter Jan Kokje. ,,Bij koophuizen zie je soms veilingen, maar bij huur is dat wel héél apart. Het mag, maar dit moeten we niet willen.’’



In Groningen keerde het vastgoedbedrijf na kritiek op z’n schreden terug. Aan de Goeverneurlaan is het A4’tje een dag na ontdekking van het raam gehaald. Misschien wel door de ophef op Twitter, die ontstond toen de Haagse Anne Fleur Dekker een foto van de mededeling had gedeeld. ,,Ik liep een rondje door de wijk. En opeens zag ik dat’’, vertelt ze. ,,Ik vind het diep triest. Iedereen weet hoe moeilijk het nu al is om aan een huis te komen.’’