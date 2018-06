Tributeband Pink Floyd in de openlucht

Even vragen aanDe langst bestaande Pink Floyd tributeband Pink Project staat zaterdagavond in het Zuiderparktheater. Bandleider Peter Chattelin zit al vol plannen voor het volgend theaterseizoen.

'Pink Floyd in Concert: Part 2' heet de show. Jullie zijn al eerder in het Haagse openluchttheater geweest?

,,Ja, en in Part 2 spelen we net als in het voorgaande programma een selectie van oude Pink Floyd-nummers. Dat varieert van Wish You Were Here tot High Hopes. Het is de afsluiting van onze theatertour.''

High Hopes behoort tot het late materiaal van Pink Floyd terwijl u de periode tot en met het album The Final Cut het interessantst vond.

,,De tijd waarin Roger Waters in de band zat, was inderdaad de beste, maar ook op de latere albums staan nog goede nummers zoals High Hopes van de cd The Division Bell uit 1994.''

1994 was ook het jaar dat Pink Project werd opgericht?

,,Ja, en daarmee zijn we de oudste en altijd actief gebleven tributeband van Pink Floyd. Inmiddels zijn er een stuk of zeven actief waaronder een band met de naam Pink Floyd Project die ook in theaters optreedt. Het gebeurt geregeld dat mensen bij de verkeerde band in de zaal zitten.''

Verwarrend?

,,Zeker, want we zijn echt anders. We hebben de zaak juridisch aangevochten. Pink Floyd Project gaat zijn naam veranderen, maar omdat het al zo gedrukt staat in de schouwburgboekjes van volgend seizoen gebeurt dat pas in 2019.''

Wat gaat u zelf in het nieuwe seizoen doen: Part 3?

,,We vieren ons 25-jarig bestaan met een jubileumtournee. Een andere vaste prik is onze reeks concerten in december in het Omniversum. Die zijn steevast uitverkocht. In september begint de voorverkoop. Maar voor deze zaterdag zijn er ook nog wat kaarten beschikbaar.''