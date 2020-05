Trio vast voor namaken briefjes van 20 en 50 euro, 66.000 euro aan vals geld gevonden

Eeuwig Den Haag Onver­schrok­ken antiheld belandde tijdens zijn vlucht tussen partizanen in Italië

De joodse Frits Snapper wilde in juni 1942 vluchten naar Engeland, maar raakte een beetje uit de richting. Hij belandde tussen partizanen in Italië en vocht in de Apennijnen tegen fascistische brigades. Zijn levensverhaal is onlangs herontdekt.