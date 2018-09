Troelstra's mislukte revolutie onder de loep

Student geschiedenis Edo Storm maakte als stagiair bij de Koninklijke Bibliotheek een reconstructie van die bewogen week, honderd jaar geleden. Hij gebruikte daarvoor het dagboek van de Haagse apothekersdochter Miep de Zaaijer (24), die toen aan de Anna Paulownastraat woonde. Haar 'oorlogsagenda's' liggen in het Haagse gemeentearchief. Zij schrijft over het gebrek aan eten in 1918: 'We liepen gisteren de hele stad af met vijf bons om vlees, maar er was niets. Ook stroop is nergens meer.' Vrouwen en kinderen plunderden bakkerijen in het Zeeheldenkwartier en de politie greep hard in. 'Vanochtend stond in de krant dat het weer beestachtig was toegegaan. Uit de huizen was geschoten, de straten waren opgebroken, draadversperring aangelegd. Er zijn twee onschuldige dooden gevallen'.



Groot was de opluchting toen op 11 november 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde, maar dat was van korte duur. In Duitsland brak een revolutie uit, de keizer vluchtte en in legerplaats de Harskamp in Nederland kwamen soldaten in opstand tegen hun leefomstandigheden. Politicus Pieter Jelles Troelstra van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) oordeelde dat de tijd nu rijp was voor een omwenteling.