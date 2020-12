Trompettist Ack (90) wint belangrijke prijs, maar draagt hem op aan broer: ‘Die was veel muzikaler dan ik’

Wat viel er nog meer op in het nieuws van 2020 behalve corona? In een serie interviews, lijstjes en ‘waar was u toen…’ momenten blikt deze krant terug op een bizar jaar.

Ze hebben elkaar de afgelopen maanden al een paar keer ontmoet als Haagse jazzmusici onder elkaar. Tom van der Zaal is altsaxofonist die op 19-jarige leeftijd het Prinses Christina Concours won, al een tijdje aan de weg timmert, maar pas onlangs zijn debuutalbum Time Will Tell uitbracht. Met zijn 33 jaar geldt hij als een talent.

Ack van Rooyen zat in beroemde orkesten zoals dat van van Bert Kaempfert - op menig YouTube filmpje te zien als solist in het wereldberoemde Swinging Safari - en The Skymasters. Ook speelde hij met grootheden als Dizzy Gilespie, Miles Davis, Chet Baker, Clark Terry en oneindig veel anderen. Hij woonde afwisselend in Den Haag, Duitsland, Zweden, Frankrijk en nu weer in Den Haag. Met de vrouw met wie hij 63 jaar samen was, de Amerikaanse zangeres Barbara Field, volgde Van Rooyen het spoor naar de plekken waar de jazz zijn hoogtijdagen beleefde.

Quote Als je op het podium staat te improvise­ren, dan is er al helemaal geen leeftijds­ver­schil Ack van Rooyen

Bebop

Ook aan de tafel in de serre van Acks ouderlijk huis in het Statenkwartier lukt het Tom van der Zaal niet om zijn held te tutoyeren. ,,Hij blijft maar u zeggen”, lacht Van Rooyen. ,,Ik weet het”, antwoordt de jonge altsaxofonist. ,,Maar het voelt zo raar om jij te zeggen.”

Ondanks het leeftijdsverschil voelen ze een grote verwantschap. Ack geldt als vertegenwoordiger van de bebop, een muziekstijl in de jazz met gecompliceerde ritmes en luide uitroepen. Van der Zaal borduurt voort op de stijl die daar weer uit voort is gekomen, de hardbop. ,,Ik was eens jong, maar hij was nog nooit oud”, zo vat Ack van Rooyen de afstand in leeftijd samen. ,,Als je op het podium staat te improviseren, dan is er al helemaal geen leeftijdsverschil.”

De namen van jazzlegenden en collega-muzikanten vliegen over de tafel als de heren elkaar vertellen over hun inspiratiebronnen. Voor de buitenstaander duizelt het al gauw bij al die muzikale voorbeelden. Ook Ack van Rooyen is een naam die binnen de muziekwereld een veel grotere bekendheid geniet dan daarbuiten. Dat hij met meer dan 70 jaar internationale podiumervaring geldt als een van Nederlands grootste jazzmusici ooit zal hij nooit van de daken schreeuwen. Hij is de bescheiden en integer. Bijzondere prestaties doet hij af met een kwinkslag.

Jazzstad

Den Haag had en heeft nog steeds internationaal een naam op jazzgebied, daarover zijn de twee het eens. Dat het in de stad zelf maar niet wil bruisen komt volgens Tom van der Zaal door het ontbreken aan een volwaardig podium. ,,Amsterdam en Rotterdam hebben op dat gebied meer te bieden”, zegt hij. ,,Veel conservatorium geschoolde muzikanten leven hier tamelijk onopvallend. Hopelijk komt er met de opening van cultuurcentrum Amare meer zichtbaarheid van de jazz in Den Haag.”

Aan hem zal het niet liggen, want behalve musicus en componist is Van der Zaal cultureel ondernemer. Met zanger-gitarist Toine Scholten runt hij het bedrijf Music Factor, een boekingskantoor dat livemuziek op maat levert voor evenementen. Samen organiseerden Van der Zaal en Scholten vorig jaar december voor het eerst het eigen evenement Jazz En Route, in december aan het Noordeinde en het Lange Voorhout.

Festival

,,Vorig jaar hebben we Jazz En Route in korte tijd en op bescheiden schaal uit de grond gestampt met als hoogtepunt twee uitverkochte concerten van de Amerikaanse gitarist Kurt Rosenwinkel”, zegt hij. ,,Dit jaar zouden we doorgroeien met onder meer een eerbetoon aan Ack, een van Den Haags grootste jazzmuzikanten ooit.” Die gaf echter de suggestie de daarbij uit te reiken talentenprijs niet naar hem maar naar zijn broer Jerry van Rooyen te noemen. ,,Die was als componist en arrangeur muzikaal veel begaafder dan ik”, zegt hij.

Ack en Jerry van Rooyen zijn twee broers met een uitzonderlijk muzikaal talent en een bijzondere geboortedatum. Jerry werd op oudejaarsdag 1928 geboren, Ack volgde precies een jaar en een dag later op nieuwjaarsdag 1930. ,,Mijn vader zat in het bestuur van een harmonievereniging, maar in de oorlog waren er geen instrumenten”, zegt Ack van Rooyen. ,,Ik had wel een altsaxofoon, maar ik bleef maar kijken naar de trompet. Toen kwam er een flugelhorn vrij. Dat is uiteindelijk altijd mijn solo-instrument gebleven.”

Nederlands-Indië

De fijne kneepjes van het vak leerden de twee broers van een docent aan huis. Na de oorlog - Ack was toen nog maar 16 jaar oud - gingen de broers met het Orkest Tom van der Stap naar Indië om daar voor een periode van tien maanden te spelen voor Nederlandse militairen. ,,We hadden de hongerwinter nog vers in het geheugen en ineens zaten we in het exotische Batavia, groter kon het contrast niet zijn”, blikt hij terug. ,,Daar waren ook Amerikanen gelegerd en die hadden V-disks bij zich, grote platen met daarop muziek van Charlie Parker en Dizzy Gilespie. Ik wist niet wat ik hoorde, zo goed en zo vernieuwend. Het was het begin van de bebop, een stroming die de richting van mijn leven zou bepalen.”

Zijn broer Jerry overleed in 2009, vorig jaar moest hij afscheid nemen van zijn vrouw Barbara. Na het overlijden van zijn vrouw heeft hij zijn bed beneden in de voorkamer gezet. Na alle omzwervingen is deze plek zijn onbetwiste thuisbasis. Zijn vader kocht het huis in 1943. De glas-in-loodramen in het huis zijn ook door hem gemaakt, het was het beroep van zijn vader. In de achterkamer staat sinds kort een hometrainer om het lijf soepel te houden. ,,Toen ik hoorde hoe goedkoop zo’n ding was, heb ik er meteen een aangeschaft”, zegt hij.

Pensioen

Zijn website is up-to-date. Aan stoppen denkt hij niet, want een echte musicus gaat nooit met pensioen. Nu de ademhaling lastiger is geworden, heeft hij de trompet verruild voor de flugelhorn. Die is volgens hem zachter.

Begin dit jaar vierde hij met vrienden zijn 90ste verjaardag in het Bimhuis in Amsterdam. Tijdens dat feestje werd hij verrast met de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In april maakte de jury van de Buma Boy Edgar Prijs bekend dat de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek voor 2020 aan hem is toegekend. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 12.500 euro en een bronzen sculptuur van Jan Wolkers.

Van Rooyen zelf blijft er nuchter onder. ,,Het is vooral een ego pleaser”, zegt hij. Een deel van het geldbedrag schuift hij door naar de Jerry van Rooyen Award. Het mooist van het winnen van de Boy Edgar Prijs vindt hij dat hij weer mag spelen met het Metropole Orkest, het orkest waarmee hij onder meer in 1999 het album Daydream uitbracht. Afgelopen zomer heeft hij in de studio vier nieuwe nummers opgenomen met het orkest. Die worden toegevoegd aan eerder opgenomen materiaal waarin ook zijn broer Jerry als componist en gastdirigent een rol in speelt en dat leidt tot het dubbelalbum met de toepasselijke titel Then and Now dat vandaag verschijnt.

Quote Er zijn zeker grote ego’s in de jazzmuziek, maar de meeste mensen met wie ik altijd heb samenge­werkt waren erg cool Ack van Rooyen

Rusland

De prijs is hoe dan ook een mooie afleiding in een voor hem te rustig jaar. Hij zou een tournee doen door Duitsland, maar die is afgeblazen. Hij doodde de tijd thuis met eindeloos muziek luisteren. ,,Ik heb een flinke kast vol cd’s en gelukkig kan ik mijzelf goed vermaken”, zegt hij.

Ook voor Tom van der Zaal liep 2020 heel anders dan hij had gepland. Hij zou naar Indonesië, Rusland en Genève gaan voor de nodige projecten. ,,Livestreams zag ik niet zitten”, zegt hij. ,,Ik heb besloten het jaar achter mij te laten en mij te concentreren op 2021. Daarom heb ik nu bewust mijn album uitgebracht. Ik hoop dat het goed wordt ontvangen en dat ik er boekingen voor volgend jaar mee kan binnen hengelen.”

,,Probeer te spelen met mensen die beter zijn dan jij”, geeft Ack van Rooyen zijn jonge vriend mee. ,,Er zijn zeker grote ego’s in de jazzmuziek, maar de meeste mensen met wie ik altijd heb samengewerkt waren erg cool.”

