Troonrede Kinderkoning Yusuf: ‘Doe iets aan depressie jongeren’

Er moet snel iets gebeuren met het schokkende aantal jongeren met een depressie. Die boodschap had kinderkoning Yusuf gisteren in zijn troonrede.

Kinderkoning Yusuf Khalid (14) heeft gisteren in zijn troonrede in de Ridderzaal een persoonlijke hartekreet geslaakt: er is meer aandacht nodig voor jongeren met depressieve klachten.

Schokkend noemt hij de aantallen. Eén op de twintig jongeren tussen 12 en 18 jaar was in Nederland vorig jaar zo somber dat ze er ziek van waren. Een verdubbeling ten opzichte van 2014. ,,Mijn oplossing is dat we er meer over moeten praten. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich niet alleen voelen en durven naar buiten te komen”, citeerde Yusuf uit zijn zelfgeschreven troonrede.

Koning Khalid is ‘gekroond’ door Unicef voor het jaarlijkse moment vóór de echte troonrede, waarin de belangrijke stem van kinderen aan de beurt is. In zijn gehoor in de Ridderzaal zaten medeleerlingen van zijn eigen Vossius Gymnasium in Amsterdam, middelbareschoolleerlingen uit andere steden, maar ook Tweede Kamerleden en de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins.

De ministers erkennen het probleem van depressieve jongeren. ,,Ik ben geen arts, maar misschien is wat minder op telefoons en tablets kijken een begin?” zegt minister Bruins in een eerste reactie. Na veel kritiek op de uitspraak op sociale media ging Bruins na de ministerraad diep door het stof. ,,Ik heb me ongelukkig uitgedrukt en daar heb ik spijt van. Daar wil ik sorry voor zeggen.’’

Angst en paniek

Want Bruins zegt heel goed te begrijpen over welke groep echte depressieve jongeren koning Yusuf het heeft. Volgens minister De Jonge begon staatssecretaris Blokhuis zelfs een campagne onder het motto ‘Hey, het is oké’ om te praten over angst en paniek.

Het is precies wat koning Yusuf zelf voorstelt: let op elkaar en praat met elkaar als je denkt dat iemand depressief is. ,,Een vriendin van mij had een depressief klasgenootje, dat zich steeds meer terug trok. Dat vriendinnetje is toen naar de ouders van dat meisje gegaan om te praten en zo kwam het meisje bij professionele hulp.”

Kinderkoning Khalid vindt dat de vriendin goed heeft gehandeld. ,,Niet voortdurend gelukkig zijn is een taboe onder jongeren. Dat moeten we doorbreken.”

Volledig scherm Kinderkoning Yusuf hield vandaag al zijn troonrede © AD