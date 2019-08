Trots bij Polley en Van Kleef na eerste optreden ADO Den Haag: dubbel gevoel na debuut

Over zijn eigen spel was hij niet te spreken, maar Tom Beugelsdijk was vol lof over twee van zijn nieuwe ploeggenoten. Rechtsback Robin Polley en middenvelder Lorenzo van Kleef hadden volgens de verdediger 'echt een dikke voldoende gescoord' in Eindhoven. Ook trainer Fons Groenendijk was te spreken over het jonge duo. ,,Naast het getoonde karakter van de ploeg ben ik positief over de twee debutanten, want zij bleven op de been."