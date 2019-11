Trotse voetballers staan tegenover elkaar in Haagse derby: ‘Daarna razendsnel aan bier’

Haagse genomi­neerd voor ‘beste vrouwelij­ke advocaat van het land’: “Ben ik mijn huidskleur?”

15:30 In de rechtbank werd de vooraanstaande Haagse advocaat Natacha Harlequin aangezien voor tolk of maatschappelijk werker, maar uitgescholden om haar huidskleur is ze nog nooit. Geschokt was ze toen haar zoon van tien afgelopen week vertelde dat het hem zo vaak overkomt. Hij had haar willen sparen. ,,Want jij bent wel heel erg bruin.''