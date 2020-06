Trotse, zelfverzekerde, bange en melancholieke teddyberen van fotografe Helena van der Kraan

Vanavond digitaal feesten in Madurodam voor het Rode Kruis

11:29 Wie voor vanavond nog geen plannen had: vanuit Madurodam wordt digitaal gefeest voor het Rode Kruis. Online platform The Cloud Rave en biermerk Bud zijn de initiatiefnemers. Het feest is via een livestream te volgen. Digitale bezoekers worden opgeroepen om te doneren aan het Rode Kruis. Bud verdubbelt de donaties.