‘Troubadichters’ wekken overleden Hagenaars in woord of muziek tot leven tijdens ‘Dichter bij de dood’

Eeuwig Den Haag Joodse begraaf­plaats onthult ondanks Duitse bezetters nog steeds geheimen

13 oktober Als het aan de Duitse bezetters had gelegen, was er weinig overgebleven van de Joodse begraafplaats in Den Haag. Ze plaatsten luchtafweergeschut (FLAK) op de zerken. Maar het ruim 300 jaar oude monument is behouden en Gilde-gidsen onthullen de geheimen.