Truckers in Den Haag voor coronaprotest; verkeer rond Binnenhof gestremd

Onafhanke­lijk orgaan bezorgd om toekomst van sport in Den Haag: ‘15 miljoen euro extra per jaar nodig’

Naar aanleiding van een vergaand onderzoek luidt de Adviesraad voor Sport de noodklok over de toekomst van sport in Den Haag. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur heeft het orgaan de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. De raad adviseert met klem dat er zo’n 15 miljoen euro extra per jaar naar de sportsector moet. ,,Zonder extra investeringen raakt de sportsector achterop en komt de leefbaarheid van een prettige en gezonde stad onder druk.”

10 februari