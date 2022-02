Truckers verlaten parkeerterrein ADO-stadion na protest van bijna 24 uur

Inspectie alert op gevolgen voor patiënten van onrust in top HagaZieken­huis: ‘Risico's zien’

Het rommelt in de top van het HagaZiekenhuis in Den Haag en daarom kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mee of dat gevolgen heeft voor patiënten in het ziekenhuis. ‘Onrust in het bestuur kan een risico vormen voor kwaliteit en veiligheid van de zorg'.

12 februari