Trump en Rutte: lachebek versus grote bek

Van Rutte weten we dat-ie zich in allerlei bochten weet te kronkelen als het moeilijk wordt. Trump gaat, niet gehinderd door enige voorkennis, rechtdoor tot-ie ruw gestopt wordt. Hij schopt, slaat en spuugt. Ontketent een handelsoorlog met de rest van de wereld, enkel om te zien of daar een voordeeltje uit te halen valt.



Donald Trump is dat jongetje dat met een tak in een bijenkorf gaat zitten wroeten. De etter die jouw pasgebouwde zandkasteel kapot trapt, gewoon om zijn zin te krijgen. Ook in eigen land is Trump splijtzwam van de samenleving. Ter illustratie: tijdens afgelopen Thanksgiving Day kon je in Amerika een speciaal telefoonnummer bellen als je tijdens het familiediner ruzie had over Trump. Ik ben opgevoed met het idee dat je bang moet zijn voor de Russen. Maar wat blijkt? We moeten bang zijn voor de Amerikanen. Donald Trump kent geen moraal. Hij weet: niks is goed of slecht, tenzij je er te lang bij stilstaat. Geen prettige eigenschap.



Het enige wapen dat Trump hanteert, is het scheldkanon. Heel Haags eigenlijk. Wellicht hebben Rutte en z’n ambtsgenoot wat verwensingen uitgewisseld en heeft dat het ijs gebroken.



Donald Trump is een geesteszieke demente man, die het geluid van een blaffende hond nadoet; niet mijn woorden maar die van zijn nieuwe vriend Kim uit Noord-Korea. Vroeger schold je een land uit, nu scheld je de persoon uit. Maar het blijft vaak bij veel geschreeuw en weinig wol. Of, zoals de Amerikanen zeggen: all fart but no shit. Trump is bovenal een op en top narcist. Van de tien klassieke kenmerken uit de psychologie waar je een narcist aan herkent, heeft hij er elf.



Wat moeten we met die man? Joop van den Ende, niet bepaald bekend om zijn politieke uitspraken, verwoordde het onlangs toch treffend: ‘We zullen dit moeten uitzitten.’ De geschiedenis zal uitwijzen hoe groot de schade is die hij aanricht, één ding weet ik echter zeker: van alle -dt fouten is Donald Trump de grootste.