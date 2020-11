‘Trumpiaanse praktijken en fake news’: Woede om brandbrief van oud-wethouders

Ondertussen huurt de gemeente voor zijn ambtenarenapparaat, raadzaal en servicecentrum ruimte in de hoogbouw naast winkelcentrum In de Bogaard. Een jaar of tien geleden ontstond het idee dat terugverhuizen naar het karakteristieke jaren 60 gebouw een optie zou kunnen zijn. Het aantal ambtenaren was ingekrompen en er zouden sociaal-culture organisaties bij kunnen intrekken, evenals horeca. Maar volgens de twee voormalig wethouders die inzicht zeggen te hebben in alle cijfers, ook die geheim zijn, zwemt de gemeente met het plan rechtstreeks een financiële fuik in.