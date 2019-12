Tsunami in Sri Lanka raakt Marja nog elke dag: ‘Er zijn echt belangrijker dingen in het leven dan bij elke jurk een passende tas’

Natuurlijk had ze gewild dat het anders was gelopen. ,,Dat ga ik niet ontkennen", zegt Marja van Leeuwen (66) over haar alleenstaande leven in haar appartement op het voormalige Norfolkterrein in Scheveningen. Maar voor de opofferingen in de liefde en materiële zin krijgt ze zoveel rijkdom terug, benadrukt ze.