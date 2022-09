Tuincentrum met de grond gelijk als compensatie voor Amerikaanse ambassade in natuurgebied

Winnende zomerfoto Dit is de winnaar van onze actie Zomerfoto 2022

Deze foto van Jos van der Stelt uit Nieuwendijk is de winnaar van onze actie ‘Zomerfoto 2022’. Gefeliciteerd Jos! De foto van de binnenkant van een luchtballon na een zomerse vlucht boven Schoonrewoerd in de provincie Utrecht fascineerde ons. De kleuren, de gelaagdheid, er valt zoveel te zien. Het is bijna kunst!

7 september