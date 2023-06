Tuindersdochter Berna tuiniert al 18 jaar bij vereniging: ‘Ik wilde niet wachten tot mijn pensioen’

Dronken man kruipt weer achter het stuur na ongeluk en verzet zich hevig bij aanhouding

Hoewel hij net een ongeluk had veroorzaakt en een rijverbod had gekregen besloot een dronken man vrijdagnacht toch weer achter het stuur te kruipen. De politie had al zo'n vermoeden dat de bestuurder zich niets van het rijverbod zou aantrekken, dus konden agenten hem even verderop weer opvangen. Alleen ging dat niet zonder slag of stoot.