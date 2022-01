‘Tuinieren vond ik maar iets voor oudere mensen’

Mijn Tuin Ingrid Piek is altijd met tuinen bezig: ‘Zeurpieten zijn niet welkom in mijn tuin’

Ingrid Piek is altijd met tuinen bezig. Is het niet in haar eigen Haagse achtertuin, dan wel in die van haar klanten van Piekobello Tuinontwerp. ,,‘Zeurpieten’ komen er bij mij niet in.”

23 januari