Tumultueuze relatie werd Briza (40) fataal in hotelkamer: 'Alles puur uit zelfverdediging gedaan’

Begin dit jaar liep het volledig uit de hand toen de Colombiaanse transgender sekswerker Briza overleed in een kamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar. In de dagen ervoor hadden de twee al slaande ruzie gehad op het parkeerterrein. Hij zou uit noodweer hebben gehandeld toen Briza hem op hun kamer met een vork aanviel .

Toen Thanassis, die zelf werkte als gigolo, ontdekte dat ze niet meer leefde, hing hij op de deur van hun hotelkamer een kaartje met ‘niet storen’. Ook probeerde hij een nacht extra te boeken. ‘Ik heb een ziek groot probleem’, verstuurde hij even later naar een bekende. Daarna zocht hij via de zoekmachine van Google op termen als ‘moord Van der Valk’. Uiteindelijk werd hij op Schiphol aangehouden.

Problematisch is dat bijna een jaar later nog steeds onduidelijk is waaraan Briza is overleden. Er liggen nog drie scenario’s op tafel, namelijk een wurggreep, verstikking of een overdosis aan cocaïne. In Briza’s bloed werd namelijk 11 microgram per liter gevonden, veel meer meer dan de 0,3 microgram die gemiddeld recreatief wordt gebruikt, zei zijn advocaat Stolk. ,,Volgens Thanassis gingen ze in die periode als een raket.”