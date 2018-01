Tunnel boren onder bescherming van Ellen ten Damme

Column 'Ik zette mijn muziek harder en deed alsof ik niets had gezien'

6:32 In de sportschool zaten drie jongens van een jaar of twintig die als kind in een bad met Jiskefet waren gevallen. Althans, ze deden hun uiterste best om Kerstens, Van Binsbergen en Kamphuys -de legendarische Lullo’s- naar de kroon te steken.