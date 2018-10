'Turfmarkttorens voorlopig veilig om te gebruiken'

Knops ging in op Kamerlid Jan Middendorp (VVD), die zich afvroeg of de veiligheid van de ambtenaren die in de gebouwen werken in het geding is. Volgens de staatssecretaris zijn in een vroeg stadium voldoende maatregelen genomen om dat te waarborgen. Zo zijn na een eerste onderzoek bijvoorbeeld ruimtes in het gebouw afgesloten voor gebruik. Knops haalde de gebeurtenissen in Eindhoven aan, waar vorig jaar een parkeergarage instortte. ,,We willen geen enkel risico lopen. De veiligheid van de ambtenaren gaat voorop'', zegt hij.



Het rapport van TNO was onderdeel van een second opinion, waar de ondernemingsraad van de overheid om had gevraagd. Het onderzoek is momenteel gericht op het versterken van de ruimtes die buiten gebruik zijn gesteld. Volgens Knops heeft de overheid daar contact over met meerdere partijen. ,,Daarbij wordt gekeken welke maatregelen tegen welke kosten genomen kunnen worden'', aldus de staatssecretaris. ,,Maar ik vind het belangrijk dat het goed gebeurt, niet snel.''