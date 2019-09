Turk nog voortvluchtig na doodsteken familielid bij uitvaart: ‘Het zijn zure tijden’

17-jarige verdachte van breken van neus van agent weer op vrije voeten

15:54 De 17-jarige Hagenaar die dit weekend een agent een gebroken neus sloeg op het Oostwaarts in Zoetermeer, is vandaag op vrije voeten gesteld. De jongen heeft een dagvaarding gekregen en moet op een later tijdstip voor de jeugdrechter komen.