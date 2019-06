Turks echtpaar verdacht van oplichting sociale dienst voor 160.000 euro

Mehmet S. en zijn vrouw Ayden bezitten volgens justitie grond en appartementen in Turkije, maar verzwegen dit vermogen. Ze ontvingen onterecht 160.000 euro bijstand. Voor uitkeringsfraude eiste justitie vandaag in de Haagse rechtbank vier weken cel.

,,Ik ben niet geletterd. Ik wist niet dat ik dit moest melden. Ik ben altijd correct geweest.’’ Mehmet S. (73) bezwoer vandaag via zijn tolk dat hij onschuldig is en geen flauw benul had dat hij zijn vermogen in Turkije had moeten melden aan de Sociale Dienst in Den Haag.

Ook zijn vrouw Ayden (66) zei dat ze het écht niet doorhad, maar justitie neemt de verklaringen van het echtpaar met een korreltje zout.

Ongeletterdheid

Ook de ongeletterdheid van de man werd in twijfel getrokken. ,,U vult in Turkije de belastingpapieren in voor u zelf en uw kinderen. Dat gedrag past niet bij een persoon die ongeletterd is,’’ aldus de officier van justitie.

Liefst 160.000 euro heeft het echtpaar tussen 2002 en 2014 volgens de Sociale Verzekeringsbank in Den Haag te veel ontvangen. De situatie kwam aan het rollen na een anonieme tip. Daarna begon een onderzoek in Turkije. Uit de aangifte bij de fiscus in dat land bleek dat Mehmet en Ayden vlakbij Istanbul een stulpje appartementen hebben op hun lapje bouwgrond.

,,Het appartementencomplex is niet van mij, ik heb geen eigendomsakte,’’ verweerde Mehmet, die wel toegaf dat hij grond bezit. Hij kocht het ooit, toen hij nog werkte, voor destijds 40.000 gulden. Het gebouw was er volgens hem later opgezet. En daarin wonen volgens hem de kinderen van zijn broer.

Volgens de officier blijkt evenwel uit de aangifte bij de belasting in Turkije dat Mehmet de eigenaar is van het appartementencomplex.

Niet begrepen

Die wist van niks, herhaalde hij in het Turks. Al 35 jaar woont de man in Nederland en hij spreekt de taal nog niet, betoogde hij. De Haagse regeltjes had hij daarom niet begrepen. Zijn vrouw Ayden zei in het Turks dat ze drie jaar Nederlandse taalles kreeg. ,,Maar ik heb er niks van opgestoken.’’

,,Mehmet is géén grote boef die de overheid pootje heeft getild,’’ zei zijn advocaat die betwist dat er sprake van opzet is. De advocaat van Ayden vroeg om vrijspraak omdat de vrouw op huwelijkse voorwaarden getrouwd is.

De gemeente Den Haag is er ondertussen klaar mee en vordert via een bestuursrechtelijke traject 160.000 euro terug. Er is al beslag gelegd.

En het echtpaar kreeg daar bovenop nog een boete. Die schuld van ongeveer 200.000 euro om hun nek is volgens de advocaten al zwaar genoeg als straf.

Justitie vindt van niet en eist celstraf: vier weken zitten. Hierbij neemt de officier de hoge leeftijd van het stel in ogenschouw en hij stelde dat een deel van de fraude is verjaard.

,,Bijstandsgeld is een kostbaar goed en natuurlijk is het zuur als je in het verleden hard gewerkt hebt en je komt zonder geld te zitten en moet eerst je vermogen opmaken,’’ zei hij. Een strafrechtelijke sanctie is hoe dan ook op zijn plaats, vindt hij.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.