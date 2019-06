Turks seniorenpaar dat sociale dienst tilde voor 160.000 euro krijgt werkstraf

live twitter / update Slachtof­fer tegen vriendin nadat Malek zijn keel doorsneed: ‘I love you, I'm gonna die’

16:36 Malek F., de uit Syrië gevluchte Palestijn die op 5 mei vorig jaar minstens drie mensen neerstak bij de Haagse Hogeschool in Den Haag, staat vandaag voor de rechter. Hij was wél geradicaliseerd, zeggen deskundigen, maar hij verwierp de democratie niet en was niet aangesloten bij een terreurgroep. Verslaggever Jorina Haspels is in de rechtszaal en twittert mee.