Turkse Koerd Celal Altuntas vreest voor leven na tweet Arnoud van Doorn en doet aangifte

Schouten Bouw is failliet: Opluchting bij huizenko­pers, nu andere bouwer zoeken

11:49 Bouwbedrijf Schouten Bouw uit Leidschendam is failliet. Dat hebben de kopers van huizen van het in problemen verkerende bedrijf vandaag gehoord van curator mr. Bruno Tidema. Daarmee komt een einde aan maandenlange onzekerheid over het niet afbouwen van hun huizen.