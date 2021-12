Turkse ondernemers zamelen grote hoeveelheden boterhamworst in voor Haagse voedselbanken

‘Balkon­schut­ter’ Asomar M. (42) moet naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

De 42-jarige Asomar M. die in de Ulenpasstraat in Moerwijk een man op een balkon zou hebben neergeschoten, wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de Haagse rechtbank maandag besloten. Het OM maakt zich zorgen om de ‘geestelijke gesteldheid’ van de verdachte, die ontkent dat hij de schutter was.

29 november