Tussen de trekkers op Utrechtsebaan: ‘Het leek wel alsof Marsmannetjes de aarde hadden overgenomen’

Dé verkeersader van Den Haag is sinds de opening in 1976 verboden voor tweewielers, laat staan voor tweevoeters. Maar nu komen honderden, misschien wel tegen de duizend man de verder doodstille weg die aansluit op de A12, de A13 en de A4 omhoog de stad ingelopen. Kan dat?! Vooruit, ik loop zelf de Utrechtsebaan ín! Kijk me gaan. Even net zo stoer als een bouwvakker. Honderden meters leeg asfalt voor me, daar waar normaal alleen maar auto's razen. Hoe vaak rij ik daar zelf niet? 'Hoi!', naar iedereen die de Utrechtsebaan juist úit loopt.

Solidaire boeren

Daar gaat-ie onder één, twee viaducten door met daarop onder meer de Malietoren. De walm van frituur ter hoogte van snackbar De Vrijheid slaat daar beneden onbarmhartig in je gezicht. Politie overal, maar niemand die zegt dat het niet mag. Hup, de vangrail over naar de andere, lege kant van de weg en weer terug. Rechtstreeks naar de kilometers-lange slinger van achtergelaten tractoren en een wagenpark voor de bouw. 'Mogen we niet met onze wagens Den Haag in? Dan parkeren we die gewoon op de Utrechtsebaan!'. Dat idee van boze bouwers en solidaire boeren is zó symbolisch voor de anarchistische sfeer die die dag heerst in de stad.