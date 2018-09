'Tussen droom en daad staat de gemeenteraad'

Vers water uit stadspomp aan het Lange Voorhout

12 september De stadspomp aan het Lange Voorhout is weer in oude luister hersteld en wat nog het meest opvalt: er komt weer water uit! Burgemeester Pauline Krikke en directeur van het waterbedrijf Dunea Wim Drossaert namen vanavond de monumentale pomp weer in gebruik.