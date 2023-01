Twaalf agenten gewond bij jaarwisseling in Den Haag: ‘Schandalig, dit is zeer kwalijk’

met videoBij de jaarwisseling in Den Haag zijn twaalf agenten gewond en werden twee brandweermensen ‘gewelddadig benaderd’. De politie moest meerdere keren optreden tegen mishandeling, vuurwerk en vernielingen, meldt de gemeente Den Haag. Over het algemeen is de jaarwisseling in Den Haag wel zonder grote incidenten verlopen.

Op meerdere plaatsen werd vuurwerk gegooid naar hulpverleners of werden zij belemmerd. De ME werd ingezet in de Haagse wijk Laak omdat het daar onrustig was rond het Heeswijkplein en in de Koppelstraat. In totaal zijn er 36 aanhoudingen verricht.

Het geweld tegen hulpverleners frustreert Jan van Zanen. Volgens de Haagse burgemeester is het goed om ‘na te denken over de traditie’ van oud en nieuw. ,,In deze nacht mag van alles en veel mensen hebben een fijne nacht gehad, maar je blijft met je handen van hulpverleners af.”

Volledig scherm De Mobiele Eenheid heeft vannacht in actie moeten komen in de Koppelstokstraat. © Regio15

Een deel van de gewonde agenten moest naar het ziekenhuis voor ‘medische behandeling’, aldus de politie. Zo moest een politieagent naar het ziekenhuis worden gebracht die op de Koppelstokstraat zijn eigen fiets naar zijn hoofd kreeg geslingerd. De ‘fietsgooier’ is opgepakt.

De politiemensen werden onder meer bekogeld met zwaar vuurwerk, met verwondingen en gehoorschade als gevolg. Dat hulpverleners gehinderd of belaagd zijn tijdens het werk maakt korpschef Henk van Essen boos. ,,De vuurwerktraditie is er één geworden waarbij er elk jaar collega’s blijvende gehoorschade en ander letsel oplopen”, zegt hij.

,,Ik maak me daar kwaad over. We moeten als samenleving nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden. Eenduidige vuurwerkregels kunnen in de toekomst bijdragen aan een feestelijk verloop van de jaarwisseling.” Van Essen benadrukt dat de veiligheid van burgers en van hulpverleners voorop staat bij het politieoptreden. ,,Dat collega’s zijn gehinderd en belaagd terwijl zij anderen proberen te beschermen, is onverteerbaar.’

Van Zanen vindt het ‘schandalig’ dat agenten deze nacht gewond moeten raken. ,,Dit is een avond waarop hulpverleners hun werk doen voor anderen, dat ze daarbij letsel oplopen is zeer kwalijk.” De burgemeester is al jaar en dag voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. ,,Maar daar zeg ik wel bij: dat betekent wel dat we de traditie moeten gaan ombouwen en alternatieven moeten bieden.”

Wat dat betreft is Van Zanen blij dat de vreugdevuren in Scheveningen dit jaar (een dag eerder) wel plaatsvonden. ,,De overleggen zijn goed gegaan. Het was voor mij de eerste keer en ik vond het indrukwekkend om te zien. Ik heb het idee dat het heel goed is gegaan, zonder wanklanken. Iedereen heeft zich aan de afspraken gehouden.”

Volledig scherm Politieagenten luiden gezamenlijk het nieuwe jaar in tijdens de jaarwisseling in de Hofstad © ANP / ANP

