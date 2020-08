Twaalf coronapatiënten in Den Haag en omstreken overleden in twee weken tijd

In Den Haag en omliggende gemeenten zijn in de afgelopen twee weken twaalf mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vandaag publiceerde.

In Den Haag overleden zes mensen aan de gevolgen van het virus, in Leidschendam-Voorburg zijn vijf patiënten overleden en in Rijswijk een persoon. In de overige gemeenten stierven er geen bewoners aan het virus.

Overleden patiënten (van 12 augustus tot en met 25 augustus) Den Haag 6

Rijswijk 1

Wassenaar 0

Voorschoten 0

Leidschendam-Voorburg 5

Delft 0

Pijnacker-Nootdorp 0

Zoetermeer 0

Westland 0

Midden-Delfland 0

Ziekenhuisopnames

In Den Haag werden verder in de afgelopen veertien dagen negen ziekenhuisopnames gemeld. In Leidschendam-Voorburg kwam er een ziekenhuisopname bij. En ook in Zoetermeer is een patiënt met het virus opgenomen.

Ziekenhuisopnames (van 12 augustus tot en met 25 augustus) Den Haag 9

Rijswijk 0

Wassenaar 0

Voorschoten 0

Leidschendam-Voorburg 1

Delft 0

Pijnacker-Nootdorp 0

Zoetermeer 1

Westland 0

Midden-Delfland 0

Testen

In de week van maandag 17 augustus tot zondag 23 augustus zijn er 8.573 coronatesten afgenomen in Den Haag en omliggende gemeenten. De week daarvoor lag dit aantal aanzienlijk lager, toen werd er 6.789 keer getest.

Bevestigde patiënten

In totaal zijn er 3.113 Hagenaars besmet (geweest) met het coronavirus. In Zoetermeer 359, in Westland 432 en in Delft 253.

Let op De GGD geeft aan dat de gemelde cijfers nog kunnen veranderen. ,,Niet iedereen met Covid-19 is of wordt getest. De werkelijke aantallen van besmettingen met Covid-19 liggen dan ook hoger dan de aantallen die in de figuren en tabellen genoemd worden. Meldingen van besmettingen worden soms een dag of een paar dagen later doorgegeven, daarom kunnen weektotalen op een later moment gecorrigeerd worden.”