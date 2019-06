Twaalf huizen ontruimd na brand Den Haag

Interview Zonder hetero Ben geen Haagse Pride

2 juni Ben Manuputty (58) is half-Moluks, half-Nederlands, oud-portier van discotheek De Marathon, Libanon-veteraan, heteroseksueel, maar voorvechter van de lhbti-rechten. Hij is organisator van de eerste The Hague Pride, die volgende week wordt gehouden.