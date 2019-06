Twaalf katten opgeslagen in opslagbox: ‘Dit is toch wel bizar te noemen’

De beheerder van het complex met de opslagboxen alarmeerde de Dierenambulance vorige week nadat hij een vieze geur rook. Toen de huurder van de box niet te bereiken was, werd binnen een kijkje genomen. Wat bleek: er zaten maar liefst twaalf katten in de ruimte, waaronder vijf kittens die nog geen twee weken oud waren.



‘De hele box was één grote kattenbak’, schrijft de Dierenambulance op diens website. ‘De katten zaten tussen alle spullen verstopt.’ Later bleek dat de eigenaresse de dieren een paar weken had ondergebracht in de opslagruimte, omdat zij aan het verhuizen was. ‘Via camerabeelden is achteraf te zien dat ze ’s nachts water en voer bracht, maar dit is natuurlijk geen oplossing.’



De beestjes zijn in goede gezondheid en verblijven in het Haags Dierencentrum.‘We maken rare dingen mee, maar dit is toch wel bizar te noemen’, aldus de Dierenambulance. De dierenpolitie gaat de zaak onderzoeken.