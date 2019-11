Twaalf keer Tijl: ‘Zelfspot en relativering, da's Haags'

Tijl Uilenspiegel

,,Ik ben vernoemd naar Tijl Uilenspiegel, die sagefiguur. Vond mijn vader mooi. Eigenlijk zou mijn oudere broer zo heten. Toen mijn opa, de vader van mijn moeder, hem aangaf - geen idee waarom hij dat deed in plaats van mijn vader -, zei hij: ‘Tijl is zo’n gekke naam, we maken er Arthur van’. Acht jaar later kwam ik, hield mijn vader voet bij stuk en werd het Tijl. Ik heb het opgezocht: in dat jaar, 1974, was ik de enige die geboren werd met die naam. In 1975 zelfs niemand. In de toptijd van de Lama’s tussen 2006 en ‘09 kreeg ik achter elkaar geboortekaartjes binnen. Tientallen werden Tijl genoemd. In 2007 zelfs 250. Nee, heus niet vanwege mij, maar omdat ze de naam zo apart vonden.”