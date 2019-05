Twaalf mannen aangehouden en 1382 wietplanten in beslag genomen tijdens invallen

De verdachten werden opgepakt bij invallen die op gisteren en op dinsdag 21 mei plaatsvonden in woningen en bedrijfspanden in Den Haag, Delfgauw, Berkel en Rodenrijs, Delft, Nootdorp en Voorburg. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Bij de invallen deden zo'n tachtig politie-agenten mee.

In Delfgauw werd de complete inboedel van een loods in beslag genomen. Hier werden goederen opgeslagen die bestemd zijn om hennepkwekerijen op te bouwen. Ook werd beslag gelegd op vijf panden, sieraden, dure horloges, kunstobjecten en veertien auto’s. Eerder in het onderzoek werd in twee zeecontainers in Zevenhuizen hardware, bestemd voor hennepkwekerijen, aangetroffen en in beslag genomen.