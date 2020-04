Twaalf nieuwe sterfgevallen in Den Haag: Lees het laatste nieuws in paar minuten bij

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe gaat het met het aantal besmettingen? Hoe staat het op straat? Wat zijn nu precies de maatregelen die van kracht zijn? Dit is de update van woensdag 29 april om 14.40 uur.

• Het aantal mensen dat als coronapatiënt in een ziekenhuis in Den Haag is opgenomen, is hetzelfde gebleven. Sinds gisteren kwamen er geen patiënten bij. Alleen in Rijswijk (1) en Westland (1) steeg het aantal.

In onderstaande grafiek zijn de aantallen per gemeente te zien.

• In Den Haag waren er wel nieuwe sterfgevallen sinds gisteren: in een dag tijd kwamen er twaalf meldingen binnen. In totaal steeg het aantal sterfgevallen in Den Haag en omgeving met vijftien.

In onderstaande grafiek zijn de aantallen te zien.

• De Bijenkorf gaat vandaag weer open voor publiek. Klanten moeten zich wel aan bepaalde veiligheidsmaatregelen houden. 17 maart gingen alle filialen dicht om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden. In de winkels wordt de 1,5 meterafstandsregel van kracht. Verder is het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

• Het verzet tegen de jaarlijkse huurverhoging groeit met de dag. Steeds meer huurders in Den Haag en omliggende gemeenten klagen over de prijsverhoging van sociale huurwoningen per 1 juli. Meerdere politieke partijen roepen de woningcorporaties op hiervan af te zien vanwege de coronacrisis.