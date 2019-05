Twaalf woningen ontruimd in portiekflat aan de Beverweerdstraat na brand

Twaalf mannen aangehou­den en 1382 wietplan­ten in beslag genomen tijdens invallen

18:46 Twaalf mannen van tussen de 26 en 69 jaar zijn in de Haagse regio aangehouden voor hun rol in grootschalige illegale wietteelt. In totaal werden er 1382 hennepplanten, 42.564 hennepstekken en 480 gram henneptoppen in beslag genomen.