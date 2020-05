Twee 18-jarigen opgepakt voor mishandeling en beroving

De dood is een moeilijk en beangsti­gend onderwerp, zeker voor kinderen. Hoe bereid je ze hierop voor?

12:02 De dood is een moeilijk en beangstigend onderwerp. Zeker voor kinderen. En in deze tijden van corona hebben we er meer mee te maken dan ooit. Hoe bereid je een kind voor op het overlijden van een dierbaar persoon en hoe begeleid je het daarna, naast je eigen verdriet?