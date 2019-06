Twee aangehouden verdachten bedreigden man in Laak

Verwarde man in Duindorp die dreigde straat in vuur en vlam te zetten overmees­terd en afgevoerd

14:48 Een verwarde man in de Pluvierstraat in Duindorp heeft vanmiddag gedreigd zijn gaskraan open te draaien en het gas aan te steken. De man is door agenten overmeesterd en meegenomen naar het bureau.