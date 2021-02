Twee aanhoudingen na steekpartij op De Dreef, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

De hulpdiensten werden gisteravond rond 20.30 uur gealarmeerd voor een steekpartij. Bij aankomst zat het slachtoffer, die vermoedelijk is zijn rug is gestoken, op straat. Na behandeling door ambulancepersoneel is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Meerdere mensen werden gefouilleerd, twee van hen zijn vervolgens aangehouden en meegenomen naar het bureau.



Wat er precies aan de hand was, is vooralsnog onduidelijk. De recherche is een onderzoek begonnen.