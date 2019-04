Twee auto's botsen op elkaar op ongeluksweg Verrijn Stuartlaan in Rijswijk

Haagse Mohammed A. vrijgespro­ken van schietpar­tij en ontvoering Newton­straat

16:04 De Haagse rechtbank spreekt Hagenaar Mohammed A. (32) vrij van een ontvoering en een schietpartij in mei vorig jaar in de Newtonstraat in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) had 7 jaar cel tegen hem geëist.