Twee auto's gaan in vlammen op in Farmanstraat

Bruto Haags geluk Jelle Meinesz is zoon van meesterin­bre­ker: ‘Het was beter om de naam Meinesz even niet te gebruiken’

13 april Jelle Meinesz (54) is de zoon van Aage M., de legendarische meesterinbreker die de autoriteiten tartte als Robin Hood. Meinesz jr. zit voor meer bruto Haags geluk voor iedereen in de politiek. Huis, auto voor de deur. En zeg niet tegen hem dat een zwembad in je tuin niet kan. 'Dan doe ik het juist'. Welkom in zijn zelfgebouwde paleisje van gezond verstand.