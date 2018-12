Twee auto's in botsing op Loosduinsweg

PvdE wil af van gebruik CI­DI-geschiede­nis­ka­tern

7:06 De Partij van de Eenheid (PvdE) in de Haagse raad wil dat Haagse vmbo's stoppen met het gebruik van het geschiedeniskatern Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen - Een kwestie van land en identiteit. De tekst is gemaakt in opdracht van het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël, en is daarom volgens de PvdE verre van objectief.